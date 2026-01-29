«Изгоняли сущность»: супруги истязали чужого ребенка в Новосибирске

В Новосибирске женщине дали четыре года колонии за истязание чужого ребенка

В Новосибирске суд приговорил местную жительницу к четырем годам колонии за истязание малолетней девочки, закончившееся смертью ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что летом 2024 года семейная пара вызвалась присмотреть за тремя детьми своей знакомой, пока та находилась в рабочей поездке. Супруги решили, что в девятилетнюю девочку вселилась некая «сущность», которую необходимо изгнать жестокими методами.

В течение четырех суток над ребенком издевались: девочку лишили нормального питания, заставляли стоять голыми ногами на крапиве и избивали бельевой веревкой и прутьями.

Процесс «экзорцизма» супруги снимали на камеру. Финалом пыток стало принудительное вливание в ребенка огромного объема воды — не менее восьми литров за короткий срок. Девочка скончалась в больнице от отравления водой.

Согласно материалам дела, подсудимая Анна Голдина признана виновной в истязаниях. Суд приговоил ее к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, инстанция обязала осужденную выплатить родителям погибшей компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное преследование мужа фигурантки было прекращено по причине его кончины в следственном изоляторе в 2025 году. Он не дождался окончательного решения суда. Мужчина проходил по статьям об истязании и убийстве малолетней с особой жестокостью.

