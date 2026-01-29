«В мире и безопасности»: Путин о сосуществовании Палестины и Израиля

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Суверенитет палестинского государства должен стать устойчивой гарантией урегулирования конфликта.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: Палестина должна сосуществовать с Израилем в мире и безопасности

Палестина должна сосуществовать с Израилем в мире и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.

Образование палестинского государства является принципиальным вопросом и станет гарантией устойчивого урегулирования конфликта. Кроме того, Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана, добавил российский лидер.

Ранее 22 января Путин заявил на переговорах с главой Палестины Махмудом Аббасом, что Россия готова направить на помощь сектору Газа один миллиард долларов. Во время визита палестинского лидера ключевой темой встречи на высшем уровне стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президент подчеркнул, что эти средства могут быть переданы через созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира». Глава российского государства отметил, что прежде всего и главным образом деньги должны быть предназначены для поддержки палестинского народа, с которым у Москвы, как отметил Путин, особые отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

16:59
Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
16:47
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
16:40
ЕС ударил санкциями по артисту балета Сергею Полунину
16:35
В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада
16:21
«А когда было легко?» — глава ГРУ РФ о российско-украинских переговорах
16:19
Лавров: Кремль прокомментирует ход переговоров по украинскому конфликту, когда будут результаты

Сейчас читают

Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Жили без гелей, салфеток и клининга: зачем белье кипятили и выставляли на мороз
Снова без дома: квартиры Долиной в Латвии могут продать на аукционе
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026