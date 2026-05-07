Врачи бьют тревогу: найден фактор риска после хирургических операций

Дарья Орлова
Плохая экология провоцирует серьезные проблемы со здоровьем у пациентов стационаров.

Повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере существенно увеличивает вероятность развития тяжелых осложнений после проведения хирургических вмешательств. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Acta Anaesthesiologica Scandinavica.

В ходе масштабной научной работы эксперты проанализировали истории болезни почти 50 тысяч человек, перенесших различные операции.

Выяснилось, что в периоды, когда фиксировалось превышение допустимых норм загрязнения, число неблагоприятных исходов возрастало с 4,8 до 6,2%. Ученые установили, что наиболее опасным является воздействие мелкодисперсных частиц PM2.5 в течение недели, предшествующей визиту к хирургу.

Согласно полученным данным, каждые дополнительные 10 микрограммов таких частиц на кубический метр воздуха повышают относительный риск возникновения негативных последствий примерно на 8%.

К основным угрозам для прооперированных пациентов исследователи отнесли развитие сепсиса, возникновение пневмонии, а также инфекционные поражения ран.

Биологический механизм данной взаимосвязи объясняется способностью микроскопических фрагментов загрязнений проникать через дыхательные пути глубоко в легкие, а затем попадать непосредственно в кровоток.

Это провоцирует системное воспаление и создает избыточную нагрузку на защитные системы человека, который и так ослаблен операцией.

Авторы изыскания отмечают, что на текущем этапе обнаружена устойчивая корреляция, требующая дальнейшего изучения для подтверждения прямой причинно-следственной связи.

