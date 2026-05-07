В Москве ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

На юго-востоке Москвы ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Как сообщил источник 5-tv.ru, все случилось в жилом доме на улице Степана Шутова.

Огонь вспыхнул на кухне квартиры, в которой в этот момент находились двое детей.

«Загорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. До прибытия пожарно-спасательных подразделений квартиру покинули два ребенка», — уточнили в главном управлении МЧС России по Москве.

Известно, что к тушению пожара приступил прохожий, который смог забраться на второй этаж, потушить пожаор и спасти второго ребенка.

У мальчика 2021 года рождения, который выпрыгнул из окна, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в центре Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, опершись на москитную сетку. В этот момент мама ребенка находилась в соседней комнате. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Таганская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль.

