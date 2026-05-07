Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа

Атаки были отражены в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 101 беспилотный летательный аппарат ВСУ над регионами России. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны России в канале в мессенджере МАКС.
Согласно официальным данным оборонного ведомства, массовая ликвидация вражеских дронов была зафиксирована в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
География атак оказалась весьма обширной, охватив сразу несколько федеральных округов. Вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Калужской областях. Также работа систем противовоздушной обороны велась во Владимирской, Тульской, Рязанской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае, Московском регионе и над акваторией Черного моря.
Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что в промежуток с 12:00 до 16:00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили еще 82 украинских беспилотника над регионами страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
- 7 мая
- Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
- 7 мая
- Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
- 7 мая
- ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
- 7 мая
- Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ
- 6 мая
- Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
- 6 мая
- Пожар вспыхнул в здании мэрии Энергодара после атаки ВСУ
- 6 мая
- Число пострадавших после атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 37 человек
- 6 мая
- Пять человек погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Джанкою
- 5 мая
- В Брянской области при обстреле ВСУ пострадали пять человек
Читайте также
28%
Нашли ошибку?