Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 101 беспилотный летательный аппарат ВСУ над регионами России. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны России в канале в мессенджере МАКС.

Согласно официальным данным оборонного ведомства, массовая ликвидация вражеских дронов была зафиксирована в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

География атак оказалась весьма обширной, охватив сразу несколько федеральных округов. Вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Калужской областях. Также работа систем противовоздушной обороны велась во Владимирской, Тульской, Рязанской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Краснодарском крае, Московском регионе и над акваторией Черного моря.

Ранее в этот же день Минобороны России сообщало, что в промежуток с 12:00 до 16:00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили еще 82 украинских беспилотника над регионами страны.

