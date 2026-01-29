В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что требование согласия мужа на искусственное прерывание беременности должно быть закреплено на уровне федерального законодательства. Свою позицию депутат высказала, комментируя инициативу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — сказала депутат.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой изменить подход к принятию решений об искусственном прерывании беременности в семье. Во время Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации он заявил, что в зарегистрированном браке вопрос аборта не должен решаться единолично женщиной без участия будущего отца ребенка.

По словам предстоятеля РПЦ, речь идет прежде всего о защите института семьи и совместной ответственности супругов. Он отметил, что в сложной эмоциональной ситуации женщина может принимать импульсивные решения, поэтому рядом должен быть муж, способный трезво оценить обстоятельства и поддержать. Как подчеркнул Кирилл, «речь идет о семье», а позиция отца должна быть частью обсуждения столь серьезного шага.

