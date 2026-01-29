В Коломне мужчина украл более 20 пачек сливочного масла из магазина

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Задержанный ранее уже имел судимость за аналогичное преступление.

Зачем мужчина украл сливочное масло из магазина в Коломне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Росгвардии в Коломне задержали местного жителя, которого подозревают в крупной краже из супермаркета. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы подмосковного главка Росгвардии.

По информации управления ведомства, мужчина до этого уже привлекался к уголовной ответственности и на этот раз стал фигурантом нового дела.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на прохожего, внешность которого совпадала с ориентировкой, распространенной после инцидента в торговой точке. Правоохранители установили, что несколькими днями ранее неизвестный вынес из магазина 21 упаковку сливочного масла.

При проверке документов 38-летний мужчина признался, что причастен к хищению. Он пояснил, что похищенные продукты планировал продать. 

Также к сообщению приложили видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как посетитель супермаркета подошел к холодильной витрине, взял несколько пачек сливочного масла и спрятал их в одежду.

Позднее выяснилось, что задержанный уже имел судимость за аналогичное преступление. После задержания его передали сотрудникам полиции, которые займутся дальнейшим расследованием и дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

18:30
Российско-эмиратская дружба: как прошел официальный визит президента ОАЭ в Россию
18:18
В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт
18:15
В Коломне мужчина украл более 20 пачек сливочного масла из магазина
18:02
Стала известна судьба пропавших в Египте российских туристов
17:55
Образы гостей на Неделе моды в Париже вызвали шквал критики
17:37
Парковать каршеринг во дворах жилых домов могут запретить

Сейчас читают

Тимур Родригез больше не обязан содержать бывшую жену
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
В Роспотребнадзоре рассказали об условиях распространения вируса Нипах в России
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых