Взял оптом: житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Также его добычей стали 400 килограмм бананов.

Житель Тюмени украл 1,4 т огурцов и продал в своем киоске

Фото: 5-tv.ru

Житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске

В Тюмени задержали 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в серии хищений крупных партий продуктов из гипермаркетов для их последующей перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД в Тюменской области.

Согласно данным ведомства, за одну неделю мужчина совершил восемь преступных эпизодов. В магазине на улице Алебашевской злоумышленник похитил 1,4 тонны свежих огурцов. В торговой точке на улице Мельникайте его добычей стали 400 килограммов бананов.

Совокупный финансовый ущерб, нанесенный торговым сетям, составил порядка 300 тысяч рублей. Схема была детально продумана.

«Мужчина приходил в магазины, брал гидравлическую тележку, загружал коробки с товаром, на кассах самообслуживания оплачивал лишь малую часть и покидал торговые залы. При попытках охраны его остановить он показывал чек и утверждал, что все оплатил», — сообщили в полиции.

Похищенную продукцию подозреваемый вывозил на собственном автомобиле марки ВАЗ-2104. Весь украденный товар он реализовывал через свой торговый киоск, расположенный на одном из городских рынков.

В настоящее время в отношении предприимчивого тюменца возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

