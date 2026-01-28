Взял оптом: житель Тюмени украл 1,4 тонны огурцов и продал в своем киоске
Также его добычей стали 400 килограмм бананов.
В Тюмени задержали 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в серии хищений крупных партий продуктов из гипермаркетов для их последующей перепродажи. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД в Тюменской области.
Согласно данным ведомства, за одну неделю мужчина совершил восемь преступных эпизодов. В магазине на улице Алебашевской злоумышленник похитил 1,4 тонны свежих огурцов. В торговой точке на улице Мельникайте его добычей стали 400 килограммов бананов.
Совокупный финансовый ущерб, нанесенный торговым сетям, составил порядка 300 тысяч рублей. Схема была детально продумана.
«Мужчина приходил в магазины, брал гидравлическую тележку, загружал коробки с товаром, на кассах самообслуживания оплачивал лишь малую часть и покидал торговые залы. При попытках охраны его остановить он показывал чек и утверждал, что все оплатил», — сообщили в полиции.
Похищенную продукцию подозреваемый вывозил на собственном автомобиле марки ВАЗ-2104. Весь украденный товар он реализовывал через свой торговый киоск, расположенный на одном из городских рынков.
В настоящее время в отношении предприимчивого тюменца возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигуранту грозит тюремное заключение на срок до двух лет.
