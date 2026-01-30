Radar Online: Камилла Паркер-Боулз не виновата в разводе принцессы Дианы

Причиной краха семейного союза принцессы Уэльской Дианы и принца Чарльза (в настоящее время короля Карла III) стала вовсе не Камилла Паркер-Боулз. К разрыву пары причастно окружение монарха. Об этом сообщает издание Radar Online.

В биографических очерках и массовом сознании закрепилось мнение, что именно многолетний роман Чарльза с Камиллой поставил крест на его отношениях с женой. Сама принцесса Диана в знаменитом интервью 1995 года подтверждала это.

«В этом браке нас было трое, так что было немного тесно», — заявляла она.

Однако незадолго до своей трагической гибели в Париже в 1997 году леди Ди поделилась с близкой подругой и королевским биографом Ингрид Сьюард иным видением ситуации.

«Она сказала мне прямо перед смертью: «Это была не Камилла. Наш брак разрушили люди вокруг Чарльза», — вспоминает приятельница.

Писательница отметила, что долго не могла расшифровать это признание, но позже вспомнила слова отца Дианы. Он предупреждал дочь о «коварстве» обитателей королевского двора.

По словам источников, принцесса чувствовала себя изолированной из-за мощной бюрократической машины, которая работала исключительно на интересы и имидж ее супруга. Инсайдеры подчеркивают, что Диана считала систему придворных и советников настоящей стеной, препятствующей близости в паре.

Личности с «раздутым эго», как называла их пресса, фильтровали информацию и манипулировали протоколом. Это оставляло молодую женщину беззащитной перед лицом публичности.

В качестве примера приводится случай с фотографиями 1987 года. Тогда сотрудники дворца пытались запретить публикацию снимков Дианы с концерта рок-музыканта Дэвида Боуи, чтобы избежать лишних слухов.

Постоянное вмешательство убедило леди Ди в том, что ее жизнь и брак саботируются институциональными силами. Для них сохранение монархических традиций было важнее человеческих отношений.

