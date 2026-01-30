Администратора нелегального хостела в Балашихе отправили под домашний арест

|
Мария Гоманюк
Подозреваемая была осведомлена о том, что проживавшие в здании люди находились на территории России незаконно.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

Суд избрал меру пресечения администратору нелегального хостела в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли четыре человека. Женщину поместили под домашний арест до 26 марта. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По данным следствия, подозреваемая занималась заселением постояльцев и была осведомлена о том, что проживавшие в здании люди находились на территории России незаконно. При этом, как утверждала сама администратор, владельцы помещения также знали о происходящем и не препятствовали работе хостела.

Возгорание произошло утром 27 января. По информации источника 5-tv.ru, жертвами трагедии стали четверо граждан Кубы. По предварительным данным, они развели в помещении костер для обогрева. При этом электричество в здании было отключено из-за долгов по оплате.

В результате происшествия пострадал также 15-летний подросток, которого доставили в больницу с признаками отравления угарным газом. По факту гибели людей и нарушения правил эксплуатации помещения возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, по делу о пожаре в хостеле в Балашихе задержали представителя владельца дома.

