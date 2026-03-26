Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана

Мария Гоманюк
Алирез Тангсири курировал стратегически важное направление, осуществляя контроль над Ормузским проливом.

В результате израильских ударов по иранскому портовому городу Бендер-Аббас был убит командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Алиреза Тангсири. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

По имеющейся информации, Тангсири курировал стратегически важное направление и осуществлял контроль над Ормузским проливом.

Конфликт на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак были поражены как военные, так и гражданские объекты. Среди погибших оказался и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также представители военного командования и мирные жители.

В ответ Иран нанес удары по израильским городам и американским военным объектам в регионе. Эскалация конфликта привела к закрытию воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока и дальнейшему росту напряженности.

