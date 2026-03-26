Утверждена деловая программа Международного транспортно-логистического форума

Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Деловую программу мероприятия утвердили в ходе заседания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

«Он (форум. — Прим. ред.) будет способствовать согласованной работе по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, расширению возможностей использования МТК „Север-Юг“, Северного морского пути и магистральной инфраструктуры всех стран-участниц форума», — отметил Савельев.

Основная тема форума — «Транспортная связанность как основа нового миропорядка: от глобальной конкуренции к всеобщей безопасности».

«Активная деловая повестка мероприятия призвана стать важной платформой для многостороннего диалога о дальнейшем развитии глобальной транспортно-логистической системы и роли России в ней. Форум… будет способствовать поиску практических решений для создания бесшовной системы маршрутов, заложив основу процветания Евразийского континента…» — сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета МТЛФ Антон Кобяков.

Форум будет разделен на три тематических блока: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры», а также «Цифровизация и будущее транспорта». В рамках них пройдет около 50 мероприятий, включая встречи профильных экспертных организаций.

Деловую программу в рамках трека «Глобальная связанность и транспортные коридоры» откроет пленарная сессия «Мировые транспортные коридоры: интеграция и бесшовная логистика». Обсудят синхронизацию национальных планов стран-участниц по развитию единой транспортной инфраструктуры и оптимизацию транзитных маршрутов без дублирования инвестиций.

Также обсудят баланс интересов и новых точек роста международной логистики, становление новой географии глобальной торговли. Кроме того, будет обсуждаться интеграция стран Африканского континента в евразийская логистическая система.

На сессии «Развитие через доступ к глобальным рынкам» будет обсуждаться торговый потенциал Африки, опыт России для развития зарубежной транспортной инфраструктуры, а также встраивание стран Африки в логистические маршруты через Суэцкий канал или вокруг континента.

В дискуссии примут участие Министр транспорта России Андрей Никитин, президент Нового банка развития Дилма Руссефф, Министр транспорта и гражданской авиации Республики Нигер Абдурахаман Амаду, представитель Палаты торговли, промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и ремесел Республики Чад в РФ Абдулай Махамат Абдулай и представители российского бизнеса: заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян, а также генеральный директор ПАО «ДВМП» (FESCO) Петр Иванов.

Изучить деловую программу можно на официальном сайте МТЛФ, там же приводится более подробная информация о спикерах. Форум проводится в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров страны, в том числе, реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.