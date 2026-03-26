Переводы по-новому: какие данные придется раскрывать при платежах

Дарья Орлова
Финансовые операции станут формальнее — привычные поля в документах изменят содержание.

В России с начала апреля вступают в силу обновленные требования к оформлению денежных переводов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Как пояснила эксперт, нововведения носят в основном технический характер и направлены на модернизацию национальной платежной системы, а также на ее адаптацию к международным стандартам.

Теперь при заполнении реквизитов потребуется более подробно указывать сведения о сторонах перевода. Юридическим лицам и банкам необходимо прописывать полное или сокращенное официальное наименование, тогда как физическим лицам придется указывать фамилию, имя и отчество без сокращений.

Предпринимателям предстоит дополнительно обозначать свой статус, а гражданам, ведущим частную практику, — не только полностью писать имя, но и указывать вид деятельности вместе с идентификационным номером налогоплательщика.

Изменения коснутся и раздела «назначение платежа». В нем потребуется максимально подробно раскрывать информацию о сути операции: приводить названия товаров или услуг, а также реквизиты договоров и сопроводительных документов. При этом общий объем текста в этом поле ограничат 210 символами.

Кроме того, в платежных документах появится новый пункт — «фактический плательщик». Его нужно будет заполнять в случаях, когда перевод осуществляется не самим налогоплательщиком, а его представителем, например бухгалтером по доверенности.

В таком случае потребуется указать сведения о лице, в интересах которого проводится операция, включая ИНН, КПП или полные персональные данные.

