«Неминуемо»: Денис Клявер о воссоединении группы «Чай вдвоем»

Денис Клявер: воссоединение группы «Чай вдвоем» неминуемо

Воссоединение певцов Дениса Клявера и Стаса Костюшкина в группу «Чай вдвоем» неминуемо. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил Клявер на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Я думаю, что это когда-то произойдет, безусловно. Это же неминуемо», — сказал исполнитель.

Певец отметил, что самое главное — песни, которые они исполняли в составе коллектива, до сих пор звучат и их слушают. Более того, выпускают талантливые ремиксы. Подобная «жизнь» их композиций вызывает у Клявера приятные чувства.

Группа «Чай вдвоем» дебютировала на нашей эстраде в 1994 году. А в 2012-м коллектив распался. После чего оба музыканта начали развивать сольную карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Денис Клявер признался, что расстался с певицей Евой Польной из-за различий в характерах. Они начали встречаться в начале 2000-х. Роман, по его словам, развивался стремительно и эмоционально, но со временем чувства угасли.

В этом союзе в 2005 году родилась их общая дочь Эвелин.

