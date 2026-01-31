Летевший рейсом Москва-Дубай самолет экстренно сел в Сочи

Причиной посадки сдали технические неполадки на борту.

Вынужденная посадка рейса Москва Дубай в Сочи из-за поломки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вынужденно сел в аэропорту Сочи. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 190 пассажиров и экипаж, которые после посадки были размещены в здании аэровокзала для ожидания дальнейших указаний.

По данным надзорного ведомства, посадка была вынужденной — экипаж принял решение изменить маршрут из-за неисправности самолета. В настоящий момент для воздушного судна проводится техническая проверка, чтобы установить точную причину сбоев и устранить выявленные дефекты, уточнили представители прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему частные перелеты опаснее обычных рейсов. Элитная авиация привлекает богатых клиентов комфортом и ореолом эксклюзивности, однако отсутствие жесткого контроля превращает статусные поездки в игру на выживание.

