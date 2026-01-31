В Одинцове простились с утонувшим в Турции пловцом Николаем Свечниковым

В церкви Владимирской иконы Божией Матери города Одинцово Московской области прошло прощание с пловцом Николаем Свечниковым, утонувшим во время заплыва в проливе Босфор в Турции в прошлом году. Кадрами с траурной церемонии делится 5-tv.ru.

Отправить в последний путь Николая пришли не только его родственники и друзья, но и коллеги. Многие не могли сдержать слез на протяжении всей панихиды. Люди ставили свечки, подходили к гробу, подносили цветы. После отпевания Свечникова похоронили на Лайковском кладбище.

Спортсмена Николая Свечникова не могли найти на протяжении пяти месяцев. Он пропал 24 августа 2025 года в Турции во время Межконтинентального заплыва. Он приступил к соревнованию вместе с тремя тысячами других участников, но так и не финишировал. Лишь 20 января 2026 года рядом с набережной Бебек было найдено тело спортсмена. Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила, что это был Николай Свечников. Уже 24 января погибшего пловца перевезли в Россию.

По одной из версий, во время заплыва у Свечникова могла возникнуть судорога, а потом его унесло течением. Его мать и супруга утверждают, что организаторы состязания скрывают некоторые детали происшествия. Спортсмену было 29 лет. У него остались жена и маленький ребенок.

