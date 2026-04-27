«Настраивал на достижение целей»: Игорь Конашенков рассказал, каким был Алексей Пиманов

Журналиста не стало 23 апреля.

Журналист Алексей Пиманов был настоящим патриотом и хорошим человеком. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приехавший проститься с главой медиахолдинга «Красная звезда».

«Он видел цель. Он умел, как настоящий военный, настроить людей на достижение цели. Он, как настоящий военный, заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что Пиманов ушел как военный.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. На следующий день у здания редакции телеканала «Звезда» появился мемориал, куда сотрудники и поклонники приносят цветы и оставляют памятные записки.

Пиманов на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда».

Телеведущий родился 9 февраля 1962 года в Москве. Профессиональный путь начал в 1986 году в качестве видеоинженера, затем работал оператором в Телецентре. В 1996 году занял пост генерального директора телекомпании «Останкино».

