Светлана Петренко назвала смерть Пиманова утратой для правоохранительного сообщества

Александр Афонин
Следственный комитет тесно сотрудничал с ведущим программы «Человек и закон».

Смерть ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова стала большой утратой как для творческого сообщества, так и для правоохранительного. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко перед прощанием с журналистом.

Представитель ведомства отметила, что у СК и Пиманова были очень тесные отношения. В частности, следователи совместно с журналистом проводили много расследований, которые помогали людям.

«Вообще, Пиманов — равно справедливость. Нас как раз это и связывало: Следственный комитет, следователей и журналистов. Очень большая утрата», — подчеркнула Петренко.

27 апреля в Москве на Троекуровском кладбище прощаются с Алексеем Пимановым. Телеведущий скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Коллеги журналиста отмечали, что Пиманов совмещал работу в эфире с созданием фильмов и управлением медиапроектами. Они подчеркивали, что его уход стал значимой утратой для коллектива, и выражали соболезнования родным и близким.

