Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией

Евгения Алешина
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прибыл в Майами.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США в Майами. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Дмитриев отправился на встречу с членами делегации США в Майами в 8 утра по местному времени», — говорится в публикации.

Кирилл Дмитриев приехал в Майами 31 января. Целью визита, как сообщает Reuters, является проведение встречи с представителями администрации США.

Это событие происходит на фоне активных дипломатических контактов по урегулированию украинского кризиса. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что стороны «очень близки» к достижению результата. До этого, 27 января, американский лидер также выразил надежду на скорое разрешение конфликта в интервью радио WABC.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС готовят план «Б» против Вашингтона. Позиции лидеров Италии, Германии и Франции по этому вопросу разошлись. После выступлений американского лидера руководители стран ЕС экстренно встретились в Брюсселе. В закрытых дискуссиях, которые продолжались до глубокой ночи, они сошлись во мнении, что отношения с США стремительно ухудшились и требуют нового подхода. 

