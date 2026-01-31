На фуникулере в горнолыжном парке Подмосковья застряли 50 человек. Заблокированным людям помогают специалисты МЧС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Проводятся работы по спасению людей с использованием трехколенной лестницы. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел на подъемнике длинной 1100 метров в горнолыжном парке Дмитровского муниципального округа.

Предварительная причина — выход троса из ролика подъемника, добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать при аварии на канатной дороге и фуникулере. Канатная дорога устроена по принципу бельевой веревки, которую натягивают между двумя роликами.В любой непредвиденной ситуации срабатывают аварийные тормоза, и кресла с пассажирами должны остановиться. Застрять на высоте, конечно, неприятно, но при поломке канатной дороги это безопаснее всего.

