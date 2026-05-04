Появилось видео с места массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД, где самосвал протаранил 14 легковых автомобилей. Кадры публикует 5-tv.ru.

Как сообщила столичная Госавтоинспекция в официальном аккаунте в мессенджере МАКС, в результате столкновения пострадали трое человек, двое из которых — дети.

«Механические повреждения получили 14 транспортных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты с помощью спецтехники разбирают разбитые иномарки и эвакуируют их с проезжей части.

В результате инцидента движение на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Теплого Стана затруднено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что четверо детей погибли в массовом ДТП на Урале. Водитель иномарки не справился с управлением на мокрой трассе, в результате чего врезался сразу в три машины: два легковых автомобиля и один грузовик. Также медицинская помощь понадобилась еще двум участникам аварии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.