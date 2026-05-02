В Люберцах произошел пожар в многоквартирном доме

|
Лилия Килячкова
Пламя охватило три этажа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковных Люберцах в многоквартирном доме произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России в канале в мессенджере МАКС.

По информации МЧС, очаг возгорания находился в жилом помещении на 15-м этаже дома, после чего огонь стремительно перекинулся на балконы 16-го и 17-го этажей.

Спасатели эвакуировали 20 человек из загоревшегося здания. Также был спасен один человек, который оказался заблокированным на 17-м этаже. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать пожар. Общая площадь, охваченная огнем, составила 29 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Искитиме Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин». Огонь охватил кровлю и интенсивно распространился внутри здания. По предварительным данным, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Идет расследование. Прокуратура проверит исполнение должностными лицами ТЦ обязанностей по обеспечению систем автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
