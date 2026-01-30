Застряли над пропастью: что делать при аварии на канатной дороге и фуникулере

Что делать, если канатная дорога «взбесилась»? Почему фуникулеры «сходят с ума»? Может ли трос не выдержать кабинку с пассажирами? И кто отвечает за то, чтобы подъем на «канатке» прошел безопасно? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Катастрофы на канатных дорогах

Фото: 5-tv.ru

В Лиссабоне рухнул городской фуникулер «Глория». Из-за обрыва тягового троса погибли 16 человек, еще 20 пассажиров знаменитых желтых вагончиков получили травмы.

Неисправный трос канатной дороги на Эльбрусе стал причиной другой аварии. Подвесные кресла с пассажирами рухнули на скалы, три человека погибли, остальные несколько часов провисели на высоте, пока происходила эвакуация.

А в Грузии, на горном курорте Гудаури, из-за отключения электричества кабинки с людьми начали на полной скорости съезжать с горы и сталкиваться друг с другом. На поворотном круге лыжников буквально выбрасывало из кресел.

К счастью, в этой аварии никто не погиб. Но после остановки адской машины прыгать застрявшим людям пришлось с большой высоты прямо в сугробы.

А вот немецкий футболист Себастьян Хертнер, который выпал из кресла канатной дороги на горнолыжном курорте в Черногории с высоты 70 метров, к сожалению, погиб.

Причиной трагедии стала авария на подъемнике, из-за которой столкнулись две кабинки. Жена бывшего защитника юношеской сборной Германии оказалась заблокирована в кресле и получила травмы, ее достали спасатели.

В России сегодня работает почти 400 подвесных канатных дорог. Из них около 100 — пассажирские, остальные — грузовые. И у каждой — несколько систем защиты. Например, два независимых источника питания.

«Если получается так, что у нас обрывается две линии электроснабжения, у нас есть дизель-генератор, который может обеспечить необходимое электроснабжение», — поясняет генеральный директор компании по перевозке пассажиров канатными дорогами Алексей Чудаев.

Как работает канатная дорога

Фото: 5-tv.ru

Канатная дорога устроена по принципу бельевой веревки, которую натягивают между двумя роликами. Если потянуть за один край — поплывет все кольцо. Мощный двигатель на станции вращает огромное колесо, оно тянет за собой стальной канат.

Чтобы он не провис под тяжестью пассажиров, его поддерживают высокие опоры с роликами. А сама кабина держится за трос «мертвой хваткой» с помощью мощного зажима. На станции механизм разжимает эти «пальцы», кабина замедляется для посадки, а основной канат продолжает свое бесконечное движение.

При сильных порывах ветра, пользоваться вагончиками канатки — опасно. Но как быстро узнать, что погода изменилась? Ведь на разной высоте метеорологические условия отличаются?

«У нас есть своя система датчиков на опорах, по которой мы видим по графику, как меняются во времени погодные условия», — объясняет Чудаев.

В любой непредвиденной ситуации срабатывают аварийные тормоза, и кресла с пассажирами должны остановиться. Застрять на высоте, конечно, неприятно, но при поломке канатной дороги это безопаснее всего.

Как работают канатные дороги в России

Фото: 5-tv.ru

Нижегородская пассажирская канатная дорога — одна из самых длинных в Европе. Маршрут пересекает Волгу и соединяет Нижний Новгород с городом Бор.

«Сейчас проезжаем между двумя самыми высокими опорами порядка 96 метров и данный пролет. Между ними около 882 метров, и он был занесен в книгу рекордов Гиннесса», — комментирует начальник канатной дороги Андрей Красов.

Чтобы удерживать 56 кабин с пассажирами на такой высоте нужен очень мощный трос. На нижегородской канатной дороге используют канат из шести прядей диаметром пять с половиной сантиметров.

«У данного каната разрывного усилия порядка 400 тонн», — удивляет начальник канатной дороги.

Фуникулер во Владивостоке соединяет две части города и работает как общественный транспорт. Частые ветра заставляют операторов канатной дороги быть максимально внимательными во время управления кабинками.

«Бывает, что отсюда идет очень полный вагон, допустим, снизу пустой. И он начинает разгоняться, набирать обороты. Соответственно, нужно момент ловить для плавного торможения», — делится машинист фуникулера Александр Захарин.

Правила безопасности на канатной дороге

Фото: 5-tv.ru

Кстати, порывы ветра конечно могут доставить неприятные ощущения впечатлительным пассажирам, но к серьезным авариям, при исправном оборудовании, чаще всего не приводят.

«Некоторые выходят, кто-то: „Ой, как прикольно было прокатиться“, „Вот нас там качнуло“. Кто-то наоборот выходит, трясется», — пересказывает заместитель начальника канатной дороги Александр Голышев.

Важно помнить, что если канатная дорога остановилась — это не повод для паники. Чаще всего это техническая пауза на пару минут: на станции просто помогают зайти пассажиру с коляской или притормозили систему из-за порыва ветра.

Помните, кабина не может упасть, даже если во всем городе отключили электричество — ее держит стальной зажим, который работает на чистой физике пружин. Нужно просто подождать.

Не пытайтесь раскачивать кабину и ни в коем случае не трогайте рычаги дверей. В современных системах всегда есть резервный дизельный двигатель, который доставит вас до станции в любом случае.