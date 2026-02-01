В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы

|
Нептун будет доступен для наблюдений только с помощью телескопа.

На небе можно будет увидеть почти все планеты

В феврале у жителей Земли появится возможность увидеть на небосводе почти все планеты Солнечной системы — за исключением Марса. Об этом 1 февраля в беседе с ТАСС сообщил инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По его словам, низко над линией горизонта будет заметна яркая Венера. Немного выше и южнее по небу выстроятся Меркурий, Луна, Сатурн и Нептун, однако последнюю планету можно разглядеть только с помощью телескопа.

Специалист уточнил, что Луна вновь станет доступна для наблюдений в вечерние часы после 18 февраля. Кроме того, 17 февраля в Антарктиде ожидается кольцевое солнечное затмение.

Ранее, 21 января, ученый Института космических исследований РАН Олег Угольников пояснил, что так называемый ромбовидный парад планет представляет собой явление, при котором несколько планет оказываются сосредоточенными в одной области небесной сферы.

В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы
