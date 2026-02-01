Ничего страшного? Эпидемиолог Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Заболевание относится к вирусным зоонозным инфекциям и передается при тесном контакте с зараженным человеком.

Опасна ли для России оспа обезьян

Фото: 5-tv.ru

РИА Новости: в России есть все необходимое для диагностики оспы обезьян

Оспа обезьян находится под эпидемиологическим контролем еще с прошлого века - со времен ликвидации натуральной оспы, а российская система здравоохранения располагает всеми возможностями для его выявления. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в Домодедовскую больницу был доставлен пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В настоящее время ему проводят необходимые лабораторные исследования. Одновременно, совместно с территориальными подразделениями Роспотребнадзор, организованы стандартные противоэпидемические и изоляционные меры.

По словам Онищенко, поводов для тревоги нет. Он напомнил, что после официального искоренения натуральной оспы в 1980 году контроль над схожими инфекциями был усилен. Эксперт отметил, что лично принимал участие в этих процессах, и подчеркнул, что в стране давно отработаны методы диагностики данного заболевания.

В случае лабораторного подтверждения диагноза пациента изолируют и проведут лечение. Кроме того, под наблюдение возьмут авиарейс, которым он следовал. Как уточнил академик, информация будет передана по линии Минздрава России, а пассажиров, находившихся на борту, поставят на медицинский контроль без помещения в изоляцию. Им порекомендуют незамедлительно обращаться к врачам при появлении температуры или других симптомов.

Также Онищенко пояснил, что теоретически заражение в самолете могло произойти при контакте с общими поверхностями, например, в санитарной зоне, тогда как передача вируса через пищу практически исключена.

