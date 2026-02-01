ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 085 боевиков.

Успехи российской армии в зоне СВО — 1 февраля 2026

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что российские войска также поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 085 боевиков.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 94 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:35
Ничего страшного? Эпидемиолог Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян
12:26
ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР
12:06
В феврале на небе можно будет увидеть почти все планеты Солнечной системы
12:00
Жизнь на автопилоте: как избавиться от вредных привычек
11:41
«Зима в Москве» с большим сердцем: как общественные советники помогают участникам СВО
11:19
Закрытая переписка и тайные посредники: Макрон вел дела с Эпштейном еще в 2016 году

Сейчас читают

Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России
«Пушкина не боялась»: художница по костюмам — о работе над образом Юры Борисова
Отказал Сталину и не предал «Спартак»: в чем сила мягкого характера Симоняна
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео