Daily Mail: зимой люди набирают вес больше всего в году

Темные вечера, холод, уютная еда и диван вместо прогулок — к февралю многие замечают, что вес «подрос сам». И это не иллюзия.

Как пишет Daily Mail, около половины лишнего веса, который люди набирают за год, приходится именно на зиму. Самое неприятное — этот вес часто остается с нами надолго.

Это не лень — это биология

Ученые из Калифорнийского университета выяснили: дело не только в количестве еды, но и в том, какие жиры мы едим.

Когда в рационе много насыщенных жиров — сыра, жирного мяса, выпечки и сладостей — организм получает ложный сигнал, что еды много и пора запасаться. Как медведь перед спячкой. А вот ненасыщенные жиры — из орехов, семян и рыбы — помогают телу переключиться в режим сжигания запасов.

«Одно печенье легко превращается в два, потому что вы буквально сбиваете внутренние часы», — объясняет доктор Дэн Левин.

Холод заставляет нас есть больше

Есть еще один фактор: в холоде мы переедаем, даже если двигаемся больше. Эксперимент показал, что всего за сутки в прохладном помещении люди съедали в среднем на 400 калорий больше, даже не замечая этого.

«Зимой тело подталкивает нас есть больше, даже без явного чувства голода. Плюс мы тянемся к тяжелой и уютной еде и теряем интерес к салатам», — объясняет диетолог Ким Пирсон.

Настроение тоже играет роль

Меньше солнца — ниже уровень серотонина. А быстрые углеводы временно его повышают.

«Печенье, паста и тосты кажутся особенно комфортными именно зимой — это биохимия, а не слабость характера», — говорит диетолог Карин Патель.

Мы просто меньше двигаемся

Летом среднее количество шагов — почти 10 тысяч в день. Зимой — меньше трех тысяч.

«Снижение активности накапливается неделями», — подчеркивает Пирсон.

Что действительно помогает сбросить «зимний» вес

Утренний свет — даже в пасмурный день — помогает регулировать аппетит и энергию. Короткая прогулка или просто свет из окна уже работают. Большую часть калорий лучше съедать в течение дня, поздние перекусы ни к чему.

«Дайте себе восемь часов сна», — советует Пирсон.

Экраны перед сном сбивают гормоны голода. Поставь напоминание выключить сериал и начать готовиться ко сну. Далее — клетчатка. Она замедляет пищеварение и усиливает чувство сытости.

«Клетчатка стимулирует гормон, который используют препараты для снижения веса», — объясняет Пирсон.

Клетчаткой богаты:

овощи и бобовые

семена (особенно чиа и лен)

фрукты

«Теплый суп с белком и клетчаткой — идеальная зимняя еда», — добавляет Патель.

Не менее важен белок. Он стабилизирует гормоны голода и помогает сохранять мышцы. Яйца, рыба, греческий йогурт, чечевица — отличные варианты. Цель — около 30 г за прием пищи. Углеводы — да, но правильные.

Не выпечка и белая макароны, а:

бобовые

корнеплоды

цельные продукты

Важно пить много жидкости. Еще лучше — много теплой жидкости. Зимой жажду легко спутать с голодом.

«Травяные чаи — отличная альтернатива холодным напиткам», — советует Пирсон.

А вот сладкие латте и горячий шоколад могут содержать до 500 калорий и горы сахара. Движение — это жизнь. Активность должна быть в жизни каждый день. Даже десять минут прогулки способны регулировать аппетит и настроение. Если выходить на улицу нет никаких сил, можно прибегнуть к домашним тренировкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.