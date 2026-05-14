Собянин: Создаем новые транспортные связи рядом с городским вокзалом Лихоборы

Sofia Goloviznina Journalist

Для горожан организована удобная, безопасная и быстрая пересадка между разными видами транспорта.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским городским вокзалом (МГВ) Лихоборы завершен. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Этот вокзал объединяет третий Московский центральный диаметр, Московское центральное кольцо и наземный городской транспорт. Мы сделали удобную и безопасную пересадку между разными видами транспорта», — написал Мэр Москвы.

Раньше здесь располагалась железнодорожная платформа НАТИ. Перемещаться между пригородными поездами и Московским центральным кольцом было неудобно и долго.

В 2020 году объединили станцию Октябрьской железной дороги и станцию Лихоборы Московского центрального кольца, создав для пассажиров теплый контур по принципу «сухие ноги». Тогда же и платформа НАТИ получила новое название — Лихоборы.

Параллельно специалисты полностью преобразили и территорию вокруг станции, которая раньше практически не использовалась жителями. Специалисты также построили разворотную площадку со зданием конечной станции для автобусов и электробусов. Внутри оборудовали комнаты отдыха водителей и медицинские пункты. Кроме того, установили три быстрые зарядные станции для электробусов.

Теперь магистральный электробусный маршрут М54 продлен до московского городского вокзала Лихоборы. Он связал вокзал с районами Западное Дегунино и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Южное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский, со станциями метро «Верхние Лихоборы», «Отрадное» и «Бабушкинская», а также железнодорожной станцией Лосиноостровская Ярославского направления.

Рядом с городским вокзалом организовали перехватывающую парковку и стоянку такси, а также появился современный остановочный павильон. В рамках проекта построили 660 метров новых подъездных дорог и тротуары.

«В дальнейшем планируем возвести пешеходный переход под путями Московского центрального кольца. Он соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино. Жителям домов со стороны Большой Академической улицы и Дмитровского шоссе станет удобнее добираться до МГВ Лихоборы», — добавил Сергей Собянин.

Создание комфортных транспортных связей соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Собянин: Создаем новые транспортные связи рядом с городским вокзалом Лихоборы
