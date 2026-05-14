Спасатели достали тело человека из реки Оккервиль в Петербурге

В Санкт-Петербурге спасатели извлекли тело человека из реки Оккервиль. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На месте происшествия уже работает следственная группа, специалисты осматривают погибшего. По предварительной информации, спасатели заметили тело в воде и оперативно оттащили его к берегу.

Личность погибшего пока не установлена. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в подмосковных Мытищах семилетний мальчик погиб, упав в реку Клязьму. Как сообщили в Следственном комитете России по Московской области, трагедия произошла 28 апреля. В этот день ребенок находился дома под присмотром взрослых, но внезапно вышел на улицу и направился к воде. По предварительной информации, мальчик упал с пирса и утонул.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, к работе подключилась прокуратура, которая контролирует ход расследования.

