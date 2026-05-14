Цифры удивляют: сколько россиян страдает от лишних килограммов

Злоупотребление сахаром и дефицит витаминов провоцируют опасные болезни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диетолог Тутельян: 56% жителей России имеют избыточную массу тела
Более 50% жителей России имеют избыточную массу тела, в то время как клиническое ожирение диагностировано у каждого четвертого гражданина. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян в ходе форума «Здоровье нации — основа процветания России».
Согласно представленным цифрам, лишний вес выявлен у 56% населения, а показатели по ожирению колеблются в диапазоне от 22% до 26%. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация напрямую связана с качеством и культурой питания современных россиян.
Специалист подробно остановился на факторах, которые провоцируют стремительный набор веса у людей. Он подчеркнул, что ключевыми причинами являются чрезмерная калорийность ежедневного меню, острый дефицит важных микроэлементов и витаминов, а также недостаточное присутствие в рационе свежих фруктов и овощей. Кроме того, Тутельян выразил обеспокоенность тем, что граждане потребляют слишком много соли.
«Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — подчеркнул диетолог.
При этом специалист добавил, что до половины случаев возникновения подобных тяжких недугов обусловлены именно систематическими нарушениями в приеме пищи.
В ходе выступления академик привел шокирующие данные о составе рациона среднестатистического жителя страны. Оказалось, что норма потребления сахара превышена россиянами в четыре раза. Ситуация с жирами обстоит не лучше: объем насыщенных жиров в меню граждан больше рекомендованной нормы в полтора-два раза.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
46%
Нашли ошибку?