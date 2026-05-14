Цифры удивляют: сколько россиян страдает от лишних килограммов

Лилия Килячкова
Злоупотребление сахаром и дефицит витаминов провоцируют опасные болезни.

Сколько россиян страдают от лишнего веса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Диетолог Тутельян: 56% жителей России имеют избыточную массу тела

Более 50% жителей России имеют избыточную массу тела, в то время как клиническое ожирение диагностировано у каждого четвертого гражданина. Об этом сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян в ходе форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Согласно представленным цифрам, лишний вес выявлен у 56% населения, а показатели по ожирению колеблются в диапазоне от 22% до 26%. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация напрямую связана с качеством и культурой питания современных россиян.

Специалист подробно остановился на факторах, которые провоцируют стремительный набор веса у людей. Он подчеркнул, что ключевыми причинами являются чрезмерная калорийность ежедневного меню, острый дефицит важных микроэлементов и витаминов, а также недостаточное присутствие в рационе свежих фруктов и овощей. Кроме того, Тутельян выразил обеспокоенность тем, что граждане потребляют слишком много соли.

«Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — подчеркнул диетолог.

При этом специалист добавил, что до половины случаев возникновения подобных тяжких недугов обусловлены именно систематическими нарушениями в приеме пищи.

В ходе выступления академик привел шокирующие данные о составе рациона среднестатистического жителя страны. Оказалось, что норма потребления сахара превышена россиянами в четыре раза. Ситуация с жирами обстоит не лучше: объем насыщенных жиров в меню граждан больше рекомендованной нормы в полтора-два раза.

