Сыновья до смерти забили отца бейсбольной битой и подожгли дом

В ноябре 2001 года пожарные прибыли на вызов о возгорании в одноэтажном доме в штате Флорида. Внутри они обнаружили тело 40-летнего Терри Кинга. Он сидел в кресле в гостиной с напитком в руке. На первый взгляд сцена выглядела спокойной, однако вскоре стали заметны следы крови на стенах, алюминиевая бейсбольная бита в соседней спальне и тяжелые травмы головы мужчины. Об этом пишет People.

Стало ясно, что Терри Кинга убили, а дом подожгли. При этом его двое сыновей — 13-летний Дерек и 12-летний Алекс — бесследно исчезли.

Признание, которое все изменило

На следующий день в участок шерифа округа Эскамбия мальчиков привез Рики Чавис — местный мастер на все руки, который часто помогал Терри и присматривал за детьми, пока тот был на работе. Во время допроса Дерек и Алекс признались, что избили отца до смерти, а затем подожгли дом. По их словам, причиной стала угроза наказания после того, как они сбежали, чтобы остаться у Чависа.

Однако вскоре братья отказались от своих показаний и обвинили самого Чависа в убийстве. Алекс утверждал, что между ним и взрослым мужчиной были сексуальные отношения*, а также заявлял, что Чавис насильно увез их, чтобы скрыться от полиции. Эти противоречивые версии сделали дело еще более запутанным.

В итоге Чавис и оба брата Кинг одновременно предстали перед судом по обвинению в одном и том же убийстве — крайне редкий случай для американской судебной практики.

Приговоры и трагические последствия

В итоге Дерек и Алекс признали себя виновными в убийстве третьей степени и поджоге. Они провели почти десять лет в учреждениях для несовершеннолетних. Рики Чавис был оправдан по обвинениям в убийстве, похищении и растлении, но признан виновным в соучастии. В настоящее время он отбывает 30-летний срок заключения.

Расследование показало, что детство братьев было нестабильным и тяжелым. После развода родителей они неоднократно оказывались в приемных семьях и разлучались. Их жизнь окончательно пошла под откос после сближения с Чависом, который, как позже выяснилось, ранее был осужден за сексуальные преступления.

Судьбы братьев сложились трагически. Алекс умер от передозировки наркотиками в 2024 году. Дерек был арестован в 2025 году по обвинению в сексуальном насилии. Незадолго до этого он дал интервью для People на кладбище, где похоронен его отец. На вопрос о том, что он сказал бы Терри сегодня, прозвучал короткий ответ с просьбой о прощении.

