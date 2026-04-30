Психолог и анимешник: что известно об обвиняемом в убийстве ребенка на Кубани

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Краснодарском крае

В Краснодарском крае суд отправил под арест на два месяца 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе. Решение приняли после его задержания, о чем сообщили в региональных судах.

По данным следствия, 24 апреля в поселке Стрелка мужчина познакомился с ребенком на улице, вступил в разговор со школьницей и предложил ее подвезти. Во время этой поездки между ними произошел конфликт. Как предполагают правоохранители, в ходе ссоры он ударил девочку в область шеи, после чего задушил. Тело ребенка было оставлено в овраге рядом с рекой Старая Кубань.

Следствие передавало, что мужчина признал вину.

Особое внимание в деле привлекла личность обвиняемого. По информации источника 5-tv.ru, обвиняемого зовут Александр М. Он работал психологом, интересовался компьютерными играми и аниме, а также занимался инвестициями. До этого момента он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, мать подозреваемого в убийстве ребенка на Кубани рассказала о поведении сына в дни перед трагедией. По ее словам, в действиях мужчины не было каких-либо странностей и тревожных знаков. Как отметила женщина, Александр приезжал к ней в гости 24 апреля. Собеседница подчеркнула, что он был даже в хорошем настроении, а на следующий день поехал на работу.

Про случившееся женщина узнала позже от следователей, которые приехали, чтобы изъять автомобиль.

Поиски девочки продолжались несколько дней. В них участвовали сотни человек, в том числе волонтеры и сотрудники экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.