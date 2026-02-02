Оспа обезьян: что известно о заболевании после второго случая в Подмосковье

В ранней фазе оспы обезьян симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ

В Домодедовской больнице подтвердили второй случай заражения оспой обезьян у госпитализированного пациента. Об этом сообщили в медицинском учреждении. По данным врачей, пациент находится под наблюдением специалистов, его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в соответствии с установленными протоколами.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты устанавливают круг контактных лиц, а также возможный источник заражения.

Оспа обезьян — это острое вирусное заболевание зоонозной природы, которое передается человеку как от животных, так и при тесном контакте между людьми. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем, а также контактно-бытовым способом через прикосновение к коже, высыпаниям, личным вещам заболевшего, постельному белью или полотенцам. Возможна передача вируса при длительном близком общении и половом контакте.

Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры, общей слабости, головной боли и ломоты в мышцах. Характерным признаком считается увеличение лимфатических узлов, что отличает оспу обезьян от натуральной оспы и других кожных инфекций.

Специфического лечения оспы обезьян не существует. Медицинская помощь носит симптоматический характер и направлена на облегчение состояния пациента, снижение температуры, уменьшение зуда и предотвращение вторичных инфекций. В большинстве случаев заболевание проходит самостоятельно в течение 10–20 дней.

Как отмечает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости, оспа обезьян находится под эпидемиологическим наблюдением еще со времен ликвидации натуральной оспы. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, поводов для паники нет: в России давно отработаны методы лабораторной диагностики и алгоритмы реагирования на подобные случаи. При подтверждении диагноза пациент подлежит изоляции, а все контактные лица берутся под медицинское наблюдение без обязательной госпитализации.

Заболевание проходит несколько последовательных этапов

Медики выделяют три основных периода течения инфекции: скрытый этап, раннюю фазу болезни и стадию кожных высыпаний. Продолжительность и выраженность симптомов зависят от возраста пациента и состояния иммунной системы.

Инкубационный период начинается с момента заражения и длится в среднем от одной до двух недель, однако в отдельных случаях может растягиваться до 21 дня. На этом этапе внешние признаки болезни отсутствуют, хотя вирус уже присутствует в организме. После завершения скрытой фазы наступает так называемый период инвазии, который продолжается до пяти дней и сопровождается ухудшением самочувствия.

В ранней фазе заболевания симптомы часто напоминают грипп или ОРВИ. У инфицированного могут наблюдаться повышение температуры выше 38 градусов, озноб, головная и мышечная боль, слабость, тошнота. Характерной особенностью оспы обезьян, позволяющей отличить ее от других вирусных инфекций, является увеличение лимфатических узлов.

Примерно через несколько дней начинается период высыпаний. Сначала элементы сыпи появляются на лице, затем распространяются на тело, ладони, стопы и слизистые оболочки. Высыпания проходят несколько стадий — от плотных пузырьков до гнойничков и корочек, которые со временем отпадают. В этот период человек остается заразным до полного очищения кожи.

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме и завершается самостоятельно. Однако у детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом возможны осложнения, включая вторичное инфицирование кожи, воспаление легких, поражение нервной системы и органов зрения.

Специалисты отмечают, что смертность от оспы обезьян варьируется в зависимости от разновидности вируса. Более тяжелое течение связано с центральноафриканской кладой, тогда как западноафриканский вариант инфекции характеризуется низким уровнем летальности. В последние годы тяжелые исходы фиксировались крайне редко.

Для подтверждения диагноза врачи используют лабораторные методы, в первую очередь ПЦР-исследование. Анализы берут из элементов сыпи, что позволяет точно определить наличие вируса. В России такие тесты выполняются в государственных медицинских учреждениях, материалы для диагностики поступают через систему Роспотребнадзора.

