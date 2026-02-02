Любовь на высокой скорости: Ким Кардашьян закрутила роман с пилотом «Формулы-1»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Несмотря на раздельное прибытие, пара забронировала общие апартаменты в гостинице.

С кем сейчас встречается Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Sun: Ким Кардашьян подозревают в романе с пилотом «Формулы-1»

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подогрели слухи о своих романтических отношениях после совместных выходных в Британии. Об этом сообщает The Sun.

По информации инсайдеров из числа сотрудников элитного загородного отеля Estelle Manor, знаменитости предпочли провести время вдвоем, игнорируя постороннее внимание. Несмотря на то что пара старалась сохранять конфиденциальность, детали их тайного свидания просочились в прессу.

Источники указали на серьезную подготовку Кардашьян к встрече с 41-летним представителем команды «Феррари». Для этой встречи Ким прибыла из США на персональном бизнес-джете, стоимость которого оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 10,5 миллиарда рублей). Сообщается, что для короткого вояжа она привезла с собой внушительное количество чемоданов.

После приземления она доехала до графства на автомобиле. Хэмилтон прилетел к месту назначения чуть позже, воспользовавшись вертолетом. Свидетели отмечают, что, несмотря на раздельное прибытие, пара забронировала общие апартаменты.

«Все выглядело очень романтично. Ким и Льюис воспользовались всеми доступными удобствами. С ней было два телохранителя, а у Льюиса — один, но они оставались в тени», — рассказал информатор.

Пара не только отдыхала в спа-центре, но и заказывала ужины в приватном зале, скрытом от глаз других постояльцев.

Важным контекстом данных слухов является личная жизнь Кардашьян, которая ранее трижды состояла в официальном браке. Последним ее супругом был рэп-исполнитель Канье Уэст, в союзе с которым родились четверо детей. Развод пары сопровождался громкими обсуждениями, и лишь осенью 2025 года Ким откровенно призналась, что причиной разрыва стал тяжелый эмоциональный фон и отсутствие финансовой стабильности в отношениях с музыкантом.

