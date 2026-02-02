Не было противоядия: 26-летняя участница шоу «Голос» скончалась от укуса змеи

BBC: в Нигерии 26-летняя участница шоу «Голос» скончалась от укуса змеи

После нападения змеи скончалась 26-летняя певица Ифунанья Нвангене. Она получила известность благодаря участию в третьем сезоне популярного телепроекта «Голос» в Нигерии. Об этом сообщает BBC Africa.

Трагический инцидент произошел в доме артистки. Информацию о кончине девушки подтвердил Сэм Эзугву, занимающий пост музыкального руководителя хорового коллектива Amemuso, участницей которого являлась покойная.

По его словам, Ифунанья проснулась от резкой и сильной боли, после чего незамедлительно отправилась в Федеральный медицинский центр. Руководитель хора утверждает, что в лечебном учреждении не оказалось необходимого противоядия.

«Пока они пытались стабилизировать ее состояние, она не могла говорить, но могла жестикулировать. Ей было трудно дышать», — поделился он.

Сэм Эзугву также добавил, что Нвангене находилась в шаге от мирового признания. Ее коллегам будет крайне не хватать уникальности и вокальных данных девушки.

Однако представители больницы озвучили иную версию событий, категорически опровергнув сообщения об отсутствии антидота. По заявлению медиков, проведенное экстренное обследование выявило у Ифунаньи необратимые осложнения. Они были спровоцированы ядом, вследствие чего спасти ее жизнь не удалось.

«Наш медицинский персонал оказал немедленное и надлежащее лечение, включая реанимационные мероприятия, подачу кислорода и введение поливалентного противоядия от змеиного яда», — отметили в больнице.

В ходе расследования правоохранительные органы провели осмотр места жительства артистки и обнаружили в ее доме еще двух змей.

Отмечается, что по основному образованию Ифунанья Нвангене была архитектором. Она активно развивала музыкальную карьеру, исполняя кавер-версии хитов мировых звезд и записывая авторский материал.

