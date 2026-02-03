Торговля моделями и детьми: имя Зеленского засветилось в файлах Эпштейна

Глава киевского режима оказался покровителем темного бизнеса на Украине.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

Имя Зеленского десятки раз упоминается в файлах Эпштейна

Имя главы киевского режима Владимира Зеленского десятки раз упоминается в скандальных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые до сих пор продолжают изучать журналисты. Глава киевского режима оказался замешан в транзите моделей из Украины на запад. Из новых документов следует, что он был участником таких схем не только в отношении девушек, но и детей.

Опубликовано письмо одной из потерпевших. Она рассказывает о том, что именно Зеленский был покровителем такого бизнеса в стране. Он позволял одному из посредников Эпштейна отбирать украинок якобы для работы на подиуме.

Кроме того, из этих же файлов следует, что Эпштейн обсуждал победу Зеленского на выборах с главой МИД Словакии. И последний сильно сомневался в способностях комика руководить страной.

И сегодня же стало известно, что нарушить молчание по делу Эпштейна скоро придется экс-президенту США Биллу и его супруге Хиллари Клинтон. Под давлением они решили дать показания о том, что происходило много лет назад.

