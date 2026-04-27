Покушение на Трампа произошло в том же отеле, где пытались убить Рейгана

Эфирная новость 50 0

Как и 45 лет назад, нападение на президента не удалось.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоит отметить, что у отеля Вашингтон Хилтон — непростая история. 45 лет назад именно здесь было совершено покушение на другого президента США — Рональда Рейгана.

После выступления он направлялся к лимузину, когда 25-летний нападавший сделал шесть выстрелов. Лишь последняя пуля, отрикошетив от кузова автомобиля, ранила президента. Остальные попали в пресс-секретаря Белого дома, сотрудника Секретной службы и полицейского.

Нападавший впоследствии был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Но нынешнее покушение на Дональда Трампа бурной реакции не вызвало.

Уже через несколько минут после инцидента журналисты, покидая зал, обсуждали, какую выпивку взять с собой — в итоге выбрали игристое и красное вино. Пока одни прятались под столами, другие продолжали спокойно сидеть на местах.

А у части присутствующих происходящее и вовсе вызвало своеобразную реакцию. Например, глава лиги единоборств UFC и близкий друг президента США Дана Уайт вот так прокомментировал событие:

«Столы переворачивали, парни забегали с оружием. Все прятались. Но я не стал прятаться. Это было чертовски круто! Это был довольно сумасшедший но уникальный опыт!»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
