Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Истец требует с артиста 12 миллионов.

Чем закончился суд над Киркоровым по поводу долгов

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Таганский районный суд Москвы отложил рассмотрение иска АО «Социум Трейд» к народному артисту России Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по договору займа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Заседание перенесено на 18 марта 2026 года для достижения сторонами мирового соглашения.

Ранее, 24 сентября 2025 года, АО «Социум Трейд» обратилось в суд с требованием взыскать с артиста задолженность по кредитному договору, заключенному в 2020 году с Московским кредитным банком на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования долга компании — с согласия Киркорова, поскольку обязательства по кредиту были исполнены не полностью.

Размер исковых требований составляет около 12 миллионов рублей. В эту сумму входят основной долг и начисленные пени. Иск был зарегистрирован в конце сентября 2025 года, а предварительное судебное заседание состоялось 18 ноября.

Представитель Филиппа Киркорова Роман Кузьмин заявил, что певец ранее договорился с прежним руководством банка о погашении задолженности вне денежной формы. Способом уплаты долга было выбрано выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году. По его словам, концерт состоялся, и обязательства со стороны артиста были исполнены.

Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме — в целях защиты персональных данных сторон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Траурный марш в Прокопьевске: прошло прощание с погибшими в сауне подростками
18:24
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
18:22
Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву
18:13
Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено
18:08
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
18:05
Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео