Путин: инфляция в России к концу 2026 года должна снизиться до 5%

Дарья Корзина
Дарья Корзина

В Кремле обсудили ключевые параметры социально-экономического развития страны.

Первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Инфляция в России к концу 2026 года может замедлиться до уровня около 5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая первое в текущем году совещание по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что уже в этом году должны проявиться первые ощутимые результаты реализации плана структурных преобразований в экономике.

В совещании приняли участие представители экономического блока правительства. Участники встречи обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, а также вопросы социально-экономического развития страны.

Путин также сообщил, что по итогам 2025 года валовой внутренний продукт России увеличился на 1%.

На предыдущем совещании, состоявшемся в декабре прошлого года, в центре внимания находились темы роста доходов граждан, повышения заработных плат в бюджетной сфере и индексации пенсий, а также дальнейшего снижения уровня бедности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+.

