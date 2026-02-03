Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+

Мария Гоманюк
Главы государств во время беседы договорились продолжить работу над расширением сотрудничества.

Что Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — уточнили в сообщении.

Известно, что в ходе беседы стороны уделили внимание взаимодействию стран в рамках соглашения ОПЕК+. Российский лидер и наследный принц подтвердили важность согласованных действий для поддержания устойчивости мирового энергетического рынка.

Помимо этого, главы государств договорились продолжить работу над расширением сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией как в политической, так и в экономической сферах.

«Личные контакты будут продолжены», — указали в сообщении.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Кувейте и Саудовской Аравии заинтересовались российскими инновациями.

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили совместную работу в ОПЕК+
