Путин объяснил причины замедления роста валового внутреннего продукта в России

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Отечественный ВВП увеличился на 1% по итогам 2025 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обозначил предварительные результаты работы отечественной экономики за прошедший год, а также ключевые вызовы и перспективы развития.

Российский лидер предложил оценить итоги 2025 года, рассмотреть прогнозы с учетом текущей макроэкономической ситуации, внутренних и внешних факторов, а также состояния мировых и российских рынков. Отдельное внимание на совещании уделили инструментам достижения стратегических целей и мерам поддержки устойчивого экономического роста.

По словам президента, по итогам прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 1%.

«Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше», — указал Путин.

Этот показатель оказался ниже темпов роста, которые зафиксировали в 2023–2024 годах, когда экономика прибавляла более 4% ежегодно. Однако, как отметил Путин, такое замедление было ожидаемым и во многом стало результатом осознанной политики, направленной на сдерживание инфляции.

Президент РФ напомнил, что в 2024 году рост цен достигал 9,5%, тогда как по итогам прошлого года инфляцию удалось снизить до 5,6%. Он подчеркнул, что стабильная и предсказуемая динамика цен имеет принципиальное значение как для благополучия граждан, так и для работы бизнеса, состояния государственных финансов и реализации инвестиционных проектов.

«А мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий, организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов», — сказал российский лидер.

В то же время инфляция вновь продемонстрировала ускорение в начале 2026 года. По состоянию на конец января она составила 6,4% в годовом выражении. Глава государства пояснил, что подобная динамика была прогнозируемой и связана, в том числе, с изменениями в налоговой системе, а также с повышением ставки НДС.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что инфляция в России к концу 2026 года должна снизиться до 5%.

