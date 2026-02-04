Китайские вейпы под подозрением: в США опасаются слежки через устройства

Сенаторы США: китайские вейпы могут собирать данные пользователя в его смартфоне

Опасения по поводу китайских электронных сигарет усиливаются в США. По мнению ряда законодателей, они могут представлять угрозу национальной безопасности. Группа сенаторов от Республиканской партии, по сообщению Fox News, обратила внимание на риски, связанные с использованием вейпов, произведенных в КНР.

Парламентарии пояснили, что такие устройства потенциально способны стать инструментом утечки информации, распространения вредоносного программного обеспечения и несанкционированного доступа к персональным данным пользователей. По их оценке, настороженность вызывает и тесное взаимодействие китайских промышленных компаний с государственными структурами, в том числе с разведывательными службами.

Отдельно сенаторы отметили, что современные «умные» вейпы могут синхронизироваться со смартфонами, что теоретически позволяет им собирать и передавать пользовательскую информацию.

Известно, что в 2025 году Министерство юстиции США сообщало о масштабной конфискации вейп-продукции китайского происхождения на сумму около 90 миллионов долларов.

