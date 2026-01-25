Mirror: гаджеты следят за своими владельцами

Современные цифровые устройства не являются безопасными и способны записывать разговоры пользователей даже в выключенном состоянии. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Джон Кириаку в интервью Стивену Бартлетту, его слова приводит Mirror.

По словам бывшего разведчика, методы слежки, используемые спецслужбами по всему миру, позволяют превращать обычные бытовые приборы в инструменты тотального контроля. Кириаку подчеркнул, что опасность исходит не только от американских ведомств, таких как АНБ или ФБР, но и от разведок Великобритании, Франции и Германии.

Бывший спецагент в ходе беседы особо выделил уязвимость «умных» телевизоров, которые могут передавать аудиоданные в спецслужбы.

«Они могут превратить динамик вашего смарт-телевизора в микрофон, и не имеет значения, выключите ли вы его, он все равно сможет слышать все», — утверждает Джон Кириаку.

По его словам, это старая технология, существовавшая еще в 1980-х годах. Также информатор упомянул об утечках Vault 7, подтвердивших возможность удаленного захвата управления автомобильными компьютерами. Это позволяет спецслужбам дистанционно провоцировать аварии, направляя транспортное средство в дерево или с моста для устранения целей.

Карьера Джона Кириаку в ЦРУ была связана с борьбой против терроризма после событий 11 сентября, однако он отказался проходить обучение жестким методам допроса. Позже, в 2012 году, он признал себя виновным в разглашении секретной информации, касающейся личности офицера, участвовавшего в допросах заключенных.

За это нарушение закона Кириаку был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. Проведя два года в федеральной тюрьме штата Пенсильвания, он был переведен под домашний арест. Сегодня разоблачитель призывает пользователей быть крайне осторожными со своими устройствами, так как возможности для шпионажа сегодня есть практически у каждого государства.

