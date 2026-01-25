Шпионские секреты: агент ЦРУ рассказал, как гаджеты следят за своими владельцами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 76 0

Бывший сотрудник разведывательного управления раскрыл шокирующие подробности о возможностях современных смартфонов и бытовой техники.

Правда ли гаджеты следят за своими владельцами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: гаджеты следят за своими владельцами

Современные цифровые устройства не являются безопасными и способны записывать разговоры пользователей даже в выключенном состоянии. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Джон Кириаку в интервью Стивену Бартлетту, его слова приводит Mirror.

По словам бывшего разведчика, методы слежки, используемые спецслужбами по всему миру, позволяют превращать обычные бытовые приборы в инструменты тотального контроля. Кириаку подчеркнул, что опасность исходит не только от американских ведомств, таких как АНБ или ФБР, но и от разведок Великобритании, Франции и Германии.

Бывший спецагент в ходе беседы особо выделил уязвимость «умных» телевизоров, которые могут передавать аудиоданные в спецслужбы.

«Они могут превратить динамик вашего смарт-телевизора в микрофон, и не имеет значения, выключите ли вы его, он все равно сможет слышать все», — утверждает Джон Кириаку.

По его словам, это старая технология, существовавшая еще в 1980-х годах. Также информатор упомянул об утечках Vault 7, подтвердивших возможность удаленного захвата управления автомобильными компьютерами. Это позволяет спецслужбам дистанционно провоцировать аварии, направляя транспортное средство в дерево или с моста для устранения целей.

Карьера Джона Кириаку в ЦРУ была связана с борьбой против терроризма после событий 11 сентября, однако он отказался проходить обучение жестким методам допроса. Позже, в 2012 году, он признал себя виновным в разглашении секретной информации, касающейся личности офицера, участвовавшего в допросах заключенных.

За это нарушение закона Кириаку был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. Проведя два года в федеральной тюрьме штата Пенсильвания, он был переведен под домашний арест. Сегодня разоблачитель призывает пользователей быть крайне осторожными со своими устройствами, так как возможности для шпионажа сегодня есть практически у каждого государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:27
Америка минус Европа. Плюс Россия? Как Москва и Вашингтон могут изменить мир
3:06
Любовь, мотоцикл и познание героя: Плотников о съемках в сериале «Дети перемен»
2:48
Шпионские секреты: агент ЦРУ рассказал, как гаджеты следят за своими владельцами
2:30
«Не мошенник, а эзотерик»: как колдуны безнаказанно зарабатывают миллионы на вере в чудо
2:10
Смена рациона помогла женщине стать матерью после восьми выкидышей
1:49
«До сих пор меня воспитывает»: Ника Здорик об отношениях с мамой

Сейчас читают

Тарасова назвала дискриминацией недопуск россиян к открытию Олимпиады-2026
Вспышку смертельно опасного вируса Нипах зафиксировали в Индии: что известно
Скрытая угроза в тарелке: назван самый опасный углевод в мире
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026