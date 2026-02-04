Семейный ад: родители обезглавили детей и заставили младших братьев смотреть

People: родители обезглавили детей и заставили младших братьев смотреть

Пара из Калифорнии обезглавила двоих собственных детей, а затем заставила их младших братьев и сестер смотреть на изуродованные тела. После этого выживших детей заперли в спальнях на несколько дней без еды. Об этом пишет People.

В ноябре 2020 года в доме в городе Ланкастер были убиты 13-летняя Малиака Тейлор и ее 12-летний брат Морис Тейлор-младший. Следствие установило, что их родители — Морис Джуэл Тейлор-старший и Натали Сумико Бротвелл — лишили детей жизни, а затем отрезали им головы.

После убийства пара не обратилась за помощью и не попыталась скрыться. Вместо этого они привели двух младших детей, которым на тот момент было 8 и 9 лет, и заставили их смотреть на тела убитых брата и сестры.

Дети, оставленные в изоляции и страхе

По данным прокуратуры, после этого выживших детей заперли в спальнях и держали там несколько дней без еды. В это время тела убитых оставались в доме.

Преступление вскрылось лишь после того, как в дом прибыла пожарная служба из-за сообщения об утечке газа. При осмотре помещений спасатели обнаружили останки детей и немедленно вызвали полицию.

Суд и приговор

Пара была признана виновной в убийстве первой степени с особыми обстоятельствами, а также в жестоком обращении с детьми. Суд установил, что действия родителей были осознанными и сопровождались крайней степенью жестокости.

Суд приговорил Мориса Тейлора и Натали Бротвелл к двум пожизненным срокам подряд без права на условно-досрочное освобождение. Дополнительно был вынесен десятилетний охранный приказ, направленный на защиту выживших детей.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что это преступление стало одним из самых жестоких случаев насилия над детьми в регионе за последние годы. По его словам, двое детей были убиты с особой жестокостью, а их младшие братья были оставлены жить с последствиями «невообразимого ужаса».

Во время суда Натали Бротвелл настаивала на своей невиновности и утверждала, что не убивала детей. Ее мать также заявляла, что вина лежит исключительно на Тейлоре. Однако суд указал на отсутствие раскаяния и признал обоих родителей полностью ответственными за произошедшее.

