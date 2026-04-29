Задушил и бросил: мужчину задержали по подозрению в убийстве девочки на Кубани

Мужчину задержали за убийство 11-летней девочки в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержан мужчина по подозрению в убийстве 11-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что 24 апреля 2026 года 11-летняя девочка вышла на прогулку из своего дома в поселке Стрелка Темрюкского района и пропала. Следствие установило личность подозреваемого в причастности к исчезновению ребенка. Им оказался 31-летний местный житель, он был задержан.

«Было установлено лицо, совершившее преступление, — им оказался 31-летний местный житель, который задержан следователем СК России», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, днем 24 апреля текущего года мужчина встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка и усадил в свою машину, после чего они поехали в сторону хутора Белого. По дороге туда мужчина задушил девочку. После этого он бросил тело ребенка у водоема и уехал за пределы района.

Фигуранту предъявили обвинение, решается вопрос об аресте. Вину он признал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.