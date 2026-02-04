Замешанного в секс-скандале брата короля Карла III выгнали из Виндзорского замка

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Досрочный отъезд бывшего герцога связан с новой информацией по делу Эпштейна.

Почему принца Эндрю выгнали из королевской резиденции

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, выгнали из загородной королевской резиденции «Ройал-Лодж». Об этом сообщило издание The Sun.

«В понедельник (2 января. — Прим. ред.) вечером Эндрю покинул „Роял Лодж“ <…> бывший герцог Йоркский был выгнан раньше запланированного срока после того, как его брат, король Карл стал все больше обеспокоен шокирующими разоблачениями», — говорится в материале.

Причиной изгнания стали опубликованные Минюстом США материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, при жизни обвинявшегося в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По информации ведомства, брат короля использовал свои связи, чтобы частному самолету Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских ВВС.

В связи со скандалом в декабре 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.

По данным СМИ, Эндрю был доставлен в его личную жилплощадь, находящуюся в населенном пункте Сандрингем в графстве Норфолк.

