«Когда твой муж — гений»: Муцениеце не сдержала чувств к Дранге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Актриса эмоционально отреагировала на выступление супруга, представившего авторскую музыку к балету.

Муцениеце не сдержала чувств к Дранге

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Муцениеце публично восхитилась Дрангой

Актриса Агата Муцениеце публично поделилась восхищением талантом своего супруга, музыканта и композитора Петра Дранги.

Артистка посетила премьерный показ в концертном зале Зарядье, где Дранга дирижировал оркестром и представил музыку собственного сочинения к балету «Сто лет одиночества».

По словам Муцениеце, увиденное произвело на нее сильное впечатление. В личном блоге она не стала скрывать эмоций и сразу отреагировала на выступление мужа.

«Когда твой муж — гений. Как же это красиво. Браво!» — написала актриса.

В декабре прошлого года Агата Муцениеце и Петр Дранга стали родителями — у пары родилась дочь. Для музыканта это первый ребенок. Для актрисы же малыш стал третьим: от брака с актером Павлом Прилучным у нее подрастают двое детей — 13-летний Тимофей и 9-летняя Мия.

Ранее актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о сложностях с восстановлением формы после рождения дочери. В своих соцсетях артистка призналась, что процесс похудения продвигается медленнее, чем она ожидала.

По словам Муцениеце, после появления третьего ребенка в декабре 2025 года ее вес продолжает оставаться выше привычных значений. Сейчас он составляет 61,5 килограмма, тогда как комфортным для себя она называет показатель около 55 килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Путин провел видеоконференцию с Си Цзиньпином: главное
12:50
Названа возможная причина поджога школы Красноярска восьмиклассницей
12:42
«У меня еще не было свадьбы мечты»: Бортич о новом этапе в отношениях
12:36
Просит свободы: 15-летняя девушка запытала до смерти женщину и задушила собственного отца
12:31
Устроившую пожар в школе Красноярска восьмиклассницу задержали
12:15
Трое подростков пострадали при пожаре в красноярской школе

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Любовь напоказ: «идеальные» родители сбросили шестерых детей с обрыва
Три десятка пропущенных: телефон погибшего мужчины всю ночь звонил его семье
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео