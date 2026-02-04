Пропавшего подростка нашли мертвым в ХМАО

В Ханты-Мансийске обнаружено тело подростка, пропавшего по дороге из школы. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, вечером 31 января в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении мальчика 2010 года рождения. Подросток утром ушел в школу. Однако домой не вернулся и перестал выходить на связь с родственниками.

В тот же день следственные органы возбудили уголовное дело. Также были организованы оперативно-розыскные мероприятия. К поискам подключились сотрудники полиции, следователи и волонтеры, которые распространяли ориентировки.

Тело подростка было обнаружено 4 февраля в лесном массиве в районе СОТ «Кедр» в Ханты-Мансийске. При визуальном осмотре каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации «Вестника Сургутского района» со ссылкой на источник, предварительно рассматривается версия смерти от переохлаждения.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина.

