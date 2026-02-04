Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Китай

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

По итогам 2025 года Москва и Пекин говорили о качественном скачке в стратегическом партнерстве.

В каких отношениях Путин и Си Цзиньпин

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года. Российская сторона приняла приглашение. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Последняя очная встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась 2 сентября 2025 года в Пекине. Переговоры прошли в рамках визита на саммит ШОС в Тяньцзине, а также мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы. На следующий день президент России присутствовал на военном параде в Пекине по приглашению китайской стороны.

Ранее, 31 августа и 1 сентября 2025 года, лидеры встречались на саммите ШОС в Тяньцзине, где обсуждали вопросы сотрудничества в рамках организации и региональную повестку. В Пекине также прошли двусторонние переговоры по стратегическому партнерству и глобальным вопросам, а также трехсторонняя встреча с участием

В Китае заявляли о широких перспективах развития российско-китайских отношений. По оценкам КНР, товарооборот между странами продолжает расти, прибавив более восьми процентов.

По итогам 2025 года Москва и Пекин говорили о качественном скачке в стратегическом партнерстве и расширении взаимодействия в рамках ШОС и БРИКС. В российской деловой среде также ожидали выхода сотрудничества на «новые горизонты» в 2026 году.

В своем новогоднем обращении к Путину 31 декабря 2025 года Си Цзиньпин напомнил, что в 2026 году исполняется 30 лет российско-китайскому партнерству. Он заявил о готовности к новым совместным достижениям. Однако тогда не упоминал конкретных сроков возможного визита российского президента.

