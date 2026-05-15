Интервью Трампа по итогам встречи с Си Цзиньпином. Главное

Сергей Добровинский
Президент США сделал ряд заявлений об американо-китайских отношениях и конфликте на Ближнем Востоке.

Фото: Reuters/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп после переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином дал интервью каналу Fox News. Американский лидер сделал ряд заявлений об американо-китайских отношениях и конфликте на Ближнем Востоке.

Отношения Вашингтона с Пекином

Трамп заявил об интересе Китая к американской нефти. Он предложил председателю КНР Си Цзиньпину закупать углеводороды из штатов Техас, Луизиана и Аляска.

«Они согласились, они хотят закупать нефть из США», — заявил политик

Также Пекин планирует приобретать большие объемы аграрной продукции у США. Американский лидер с энтузиазмом отнесся к идее нарастить присутствие американских предпринимателей в Китае. По его словам, КНР вложит сотни миллиардов долларов в американские предприятия.

При этом Пекин будет пускать американские компании на свой рынок поэтапно, однако уже по итогу поездки Трампа в США ожидается как минимум несколько десятков договоренностей.

Конфликт на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что дал Ирану выбор: пойти на сделку или быть полностью уничтоженным. Американский президент подчеркнул, что изначально принял решение приостановить удары по территории исламской республики лишь в ответ на просьбы третьих сторон.

Также он отметил, что если США не получат обогащенный уран, находящийся в Иране, ядерное топливо должно быть захоронено под землей.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в том, что Китай окажет влияние на исламскую республику в целях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Пекин, по его мнению, готов поддержать позицию Вашингтона — в том числе потому, что для него так же невыгодно появление у Тегерана ядерного оружия.

Встреча Трампа и Си состоялась 14 мая 2026 года в Пекине.

